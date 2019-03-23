Bilecik'te Uygulamalı Eğitim Çalışması Düzenlendi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce uygulamalı eğitim çalışması düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce uygulamalı eğitim çalışması düzenlendi.



Düzenlenen uygulamalı eğitim çalışması Bilecik'in Gölpazarı ilçe merkezinde bulunan kiraz ve ceviz bahçelerinde gerçekleştirildi. Gölpazarı ilçe merkezinde ceviz ve kiraz yetiştiriciliği, çeşit seçimi, bahçe tesisi, bitki besleme, sulama, aşılama, budama konularında gerçekleştirilen teorik eğitim çalışmasının devamı olarak arazi uygulama programı yapıldı.



Uygulamalı eğitim çalışması sonrası kısa bir açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Gölpazarı üreticilerinden ceviz ve kiraz bahçeleri olan üreticilerin kendi bahçelerinde; uygulamalı budama teknikleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Üreticilere de budama yaptırarak eğitimin kalıcı ve verimli olması için çalışmalar yaptık. Ayrıca meyve bahçelerinde sonbahar dönemi bordo bulamacı uygulamasının da önemine değinilir iken bordo bulamacı hazırlama teknikleri konusunda da bilgilendirmelerde bulunduk. Yapılan eğitimlerle teorik olarak anlatılmış olan konuların arazide üretici tarafından pratikte görülmesi ile eğitimin kalıcılığı sağlanmış oldu" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı

24 Sebze ve Meyve Toptancısı Hakkında Soruşturma Açıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu

Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!