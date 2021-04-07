Bilecik'te uyuşturucu kullanıp satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu kullanıp satan şüpheli tutuklandı
07.04.2021 10:53
Bilecik'te uyuşturucu madde kullanıp sattığı tespit edilen şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve materyalleri ele geçirildi.
Bilecik'te uyuşturucu madde kullanıp sattığı tespit edilen şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve materyalleri ele geçirildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde uyuşturucu madde kullanıp sattığı tespit edilen O.Ç. isimli sahsın evinde Söğüt Cumhuriyet Savcılığınca alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet plastik folyo ile sarılı bong, 3 adet payp, 2 adet cam kavanoz içerisinde yaklaşık 40 gram esrar maddesi, plastik poşet içerisinde yaklaşık 10 gram kenevir tohumu ve rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BİLECİK
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