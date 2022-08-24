Bilecik'te üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi tutuklandı

24.08.2022 13:54
Bilecik'te üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda O.A. ve R.A. isimli şahısların üzerlerinden 210,13 gr esrar maddesi, 88 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki sorguların ardından çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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