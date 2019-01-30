Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Kızılöz mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, A.S. ve M.Ç'nin üzerlerinde 1 gram metamfetamin ile bu uyuşturucunun içimi ve gizlenmesinde kullanılan 8 cam tüp ele geçirildi.
Şüpheliler A.S. ve M.Ç. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:20 Kaynak: AA
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