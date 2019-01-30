Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Kızılöz mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, A.S. ve M.Ç'nin üzerlerinde 1 gram metamfetamin ile bu uyuşturucunun içimi ve gizlenmesinde kullanılan 8 cam tüp ele geçirildi.

Şüpheliler A.S. ve M.Ç. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:20 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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