Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Bilecik'te Osmaneli ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bilecik
'te Osmaneli
ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu U.O. ve M.T. isimli şahısların Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinden Bilecik'in Osmaneli ilçesine uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.
Osmaneli Jandarma Karakolunda ifadesi alınan şüpheliler, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:21 Kaynak: AA
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