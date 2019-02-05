Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bilecik'te Osmaneli ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bilecik'te Osmaneli ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu U.O. ve M.T. isimli şahısların Sakarya'nın Pamukova ilçesinden Bilecik'in Osmaneli ilçesine uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Osmaneli Jandarma Karakolunda ifadesi alınan şüpheliler, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:21 Kaynak: AA

Jandarma, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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