Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu
58 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kubar esrar ele geçirildi.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Düzmeşe
köyü mevkisinde jandarma asayiş ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüpheli bir otomobil içinden dışarıya esrar maddesi atıldığı tespit edildi.
Yapılan aramada, 12 kilogram kubar esrar uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan O.G. ve İ.A. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA
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