Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

58 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kubar esrar ele geçirildi.

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Düzmeşe köyü mevkisinde jandarma asayiş ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüpheli bir otomobil içinden dışarıya esrar maddesi atıldığı tespit edildi.

Yapılan aramada, 12 kilogram kubar esrar uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan O.G. ve İ.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Güncel
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