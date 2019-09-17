Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonda 1'i kadın 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli T.Ü., M.B. ve K.K. isimli üç şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve bir ikamette yapılan aramalarda 46 adet ecstasy hap, 7,65 gram esrar, 2,35 gram metamfetamin, 0,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatılırken şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada operasyonların kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi. - BİLECİK