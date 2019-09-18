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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

57 dakika önce

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu Şüpheli kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler yağdırdı Operasyonda 1 kişi tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldıBİLECİK - Bilecik'te uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Şüpheli kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler yağdırdı

Operasyonda 1 kişi tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı

BİLECİK - Bilecik'te uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda T.Ü., M.B. ve K.K. isimli üç şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve bir ikamette yapılan aramalarda 46 adet ecstasy hap, 7.65 gram esrar, 2.35 gram metamfetamin, 0.67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatılırken şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Basın mensuplarına hakaret etti

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden erkek olanları yüzlerini üzerilerindeki mont ve tişörtlerle kapatırken M.B. isimli kadın da kendisini götüren polis memuruna "Çıkarmasın abla hızlı hızlı" dedi. M.B. isimli şahıs, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da küfür ve hakaretlerde bulundu.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şahıslardan K.K. tutuklanırken T.Ü., M.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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