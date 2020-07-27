Bilecik'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişi de aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda T.B. isimli şüpheli yakalandı. Zanlının ikametinde yapılan aramada 2.82 gram metamfetamin, 1.41 gram bonzai, 1 adet ecstasy, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 600 TL ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B. hakkında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili firari F.K.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüpheli hakkında yağma suçundan da soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:54

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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