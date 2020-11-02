Bilecik'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonunda bir araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, tabanca, döner bıçağı ve satır ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şüpheli bir araç durdurulurken, araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 42 adet ecstasy, 0.38 gram metamfetamin, 0.55 gram kokain, 0.10 gram captagon parçası, 1 adet tabanca, 23 adet tabanca fişeği, bir adet döner bıçağı ve bir adet satır ele geçirildi.

Araç içinde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden B.C.K., A.O. ve B.Ş. hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı. Araç sürücüsü B.Ç. hakkında ise, "6136 saylı kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınarak ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli B.Ç. Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. - BİLECİK