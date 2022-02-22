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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

22.02.2022 10:46
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde uyuşturucu maddi sevki yapılacağı istihbaratı alması üzerine 6 şüphelinin bulunduğu evde ve araçta arama yaptı.

Aramada, 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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