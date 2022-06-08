Bilecik 'te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmada 75,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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