Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

9 dakika önce

BİLECİK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

BİLECİK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan T.S. ve A.U. gözaltına alınırken, üzerlerinde 5 gram esrar ve 0,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Bilecik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
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