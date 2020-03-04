Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan operasyonda şüpheliler T.S. ve A.U., gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 5 gram esrar, 0,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan haklarında başlatılan yasal işlem sonrasında emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
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