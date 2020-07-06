Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonu bir evde 13,54 gr sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 0,11 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda .Ç, S.K. ve H.Ü. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.K. ve H.Ü. isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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