Bilecik'te uyuşturucu operasyonu; 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların evlerinde hem uyuşturucu madde hem de çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların evlerinde hem uyuşturucu madde hem de çok sayıda suç aleti ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre; Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik il merkezi ve Bozüyük ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda S.C.O.,M.E., M.F.B., O.Y., Ö.E., C.K. ve A.A. isimli toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve üzerinde 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat (bong), 2,54 gram esrar, 4,43 gram metamfetamin, 1,62 gram skunk, 5 adet ecstasy, 6,50 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beyaz toz, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet oluklu bıçak, 8 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.



Şüpheliler, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde 3 günlük sorgularının ardından bu sabah Bilecik Adliye Sarayına çıkarıldı. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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