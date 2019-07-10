Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi Şahısların evlerinde uyuşturucu madde ve çok sayıda suç aleti ele geçirildiBİLECİK - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların evlerinde hem...

Bilecik, 3. Sayfa
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Şahısların evlerinde uyuşturucu madde ve çok sayıda suç aleti ele geçirildi
BİLECİK - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların evlerinde hem uyuşturucu madde hem de çok sayıda suç aleti ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik il merkezi ve Bozüyük ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda S.C.O.,M.E., M.F.B., O.Y., Ö.E., C.K. ve A.A. isimli toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve üzerinde 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat (bong), 2,54 gram esrar, 4,43 gram metamfetamin, 1,62 gram skunk, 5 adet ecstasy, 6,50 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beyaz toz, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet oluklu bıçak, 8 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Şüpheliler, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde 3 günlük sorgularının ardından bu sabah Bilecik Adliye Sarayına çıkarıldı.
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı Bir trafik magandası daha! Arabanın camından şoförü darp etti "Yorgunum" diyen astsubay ailesine kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:46:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]