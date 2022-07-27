Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

27.07.2022 18:39
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler A.K, F.Y. ve A.O. gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca yaptıkları aramada, 25 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.

Şüphelilerden F.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen A.K. ile A.O. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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