Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

6 saat önce

BİLECİK'te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 488 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama, System.String[]

BİLECİK'te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 488 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesi Kızılpınar köyünde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 kilo 488 gram esrar, 2 tabanca, 17 tabanca fişeği, 2 ekmek bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.K., M.E. ve O.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:56 Kaynak: DHA
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