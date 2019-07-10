Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

7 dakika önce

BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı, System.String[]
Bilecik, Güncel
BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Bozüyük ilçesinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda S.C.O., M.E., M.F.B., O.Y., Ö.E., C.K. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 2.54 gram esrar, 4.43 gram metamfetamin, 1.62 gram skunk, 5 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, muşta, oluklu bıçak, 8 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 5 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

- Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zengin olma hayali kuran kurnazlar kaçak kazı yaparken drone'a yakalandı! 4 gözaltı Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 12:46:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]