Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan operasyonda şüpheliler T.S. ve A.U., gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 5 gram esrar, 0,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan haklarında başlatılan yasal işlem sonrasında emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıslardan A.U. adli kontrol şartıyla serbest kalırsa, T.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
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