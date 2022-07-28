Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

28.07.2022 12:16
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

BİLECİK'te, uyuşturucu operasyonunda 25 gram metamfetamin ve bir miktar esrarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

BİLECİK'te, uyuşturucu operasyonunda 25 gram metamfetamin ve bir miktar esrarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda A.K., F.Y. ve A.O. gözaltına alındı, yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, bir miktar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.Şüphelilerden F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.K. ve A.O. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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