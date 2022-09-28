Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

28.09.2022 12:42
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda şüpheliler E.H. ve R.T. yakalandı.

Polis ekipleri yaptıkları aramada 18,48 gram sentetik uyuşturucu, 13,51 gram esrar, ecstasy hap, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H ve R.T, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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