Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında belirlenen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, sentetik kannabinoid emdirildiği tahmin edilen 52 peçete ile 0,44 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.K. ve M.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.