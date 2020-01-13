Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen polis, O.A, H.Ç, O.A. ve U.A'yı ev ve iş yerlerinde gözaltına aldı.

Operasyonda 4,20 gram esrar, 0,21 gram metanfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "ateşli silah ve bıçaklar kanununa muhalefet etmek" gerekçesiyle tutuklandı.