Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

15 dakika önce

Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen polis, O.A, H.Ç, O.A. ve U.A'yı ev ve iş yerlerinde gözaltına aldı.

Operasyonda 4,20 gram esrar, 0,21 gram metanfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "ateşli silah ve bıçaklar kanununa muhalefet etmek" gerekçesiyle tutuklandı.

Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:06 Kaynak: AA
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