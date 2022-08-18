Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu madde sevki yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan bilgiye göre, ekipler M.A. isimli şüpheli şahsın motosikletini Söğüt ilçesinde durdurularak motosikletinde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde; 656 gram kubar esrar ile 119 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletinde yarım kilodan fazla esrarla yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.