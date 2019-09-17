Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
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BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 46 ecstasy hap, 7,65 gram esrar, 2,35 gram metamfetamin, 0,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler T.Ü., M.B. ve K.K. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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