Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

33 dakika önce

BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı, System.String[]
BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı,  evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 46 ecstasy hap, 7,65 gram esrar, 2,35 gram metamfetamin, 0,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler T.Ü., M.B. ve K.K. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Son dakika: Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 16:59:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]