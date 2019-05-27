Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu 6 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu 6 gözaltı

2 saat önce

Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu: 6 gözaltıBİLECİK ve Bozüyük ilçesinde uyuşturucu sattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 2 operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu ve senetler ele geçirildi.

Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu: 6 gözaltı
BİLECİK ve Bozüyük ilçesinde uyuşturucu sattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 2 operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu ve senetler ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tefecilik ve uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine düzenlenen baskınlarda K.A., İ.Y., Ç.B., S.K., E.S. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 279 tabanca fişeği, 3 tabanca fişeği, 21 çeşitli ebatlarda av tüfeği fişeği, 7 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gram kubar esrar, 2 not defteri, 1 ajanda, 1 tapu, 8 dekont ve 2 senet ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu 6 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:04 Kaynak: DHA
Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Kız Arkadaşı Meslektaşına Kurşun Yağdıran Polisin İfadesi Ortaya Çıktı: Önce O Silah Çekti Müge Anlı Canlı Yayınında Aranan Ecrin Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:54:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]