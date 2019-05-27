Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uyuşturucu ve tefecilik operasyonları

Bilecik'te uyuşturucu ve tefecilik operasyonları

5 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te uyuşturucu ve tefecilik operasyonları, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki grubun tefecilik yaptığını belirledi.
Tefecilere yönelik iki operasyonda S.K, E.S, S.B, K.A. ve İ.Y. gözaltına alındı.
Diğer operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ç.B. yakalandı.
Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde 2 kuru sıkı ve bir ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkıdan bozma tabanca, 282 fişek, bir gram kubar esrar, iki not defteri, bir ajanda, bir tapu, 8 dekont ve 2 senet ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:51 Kaynak: AA
Bozüyük, Bilecik, Güncel
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