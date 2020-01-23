Bilecik'te uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucuya geçit yok

21 dakika önce

Bilecik'in İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Bilecik'in İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bozüyük ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir başarılı çalışmaya daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece yaptıkları operasyonda şüpheli şahısları durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında 28.99 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek ve uyuşturucu madde paketlemek için hazırlanmış 22 adet alüminyum folyo ele geçirildi.


Şüpheliler İ.K. ve H.N. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden İ.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.N. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli H.N. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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