Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

14.03.2022 17:36
Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 341 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar G.M. ve E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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