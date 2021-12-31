Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yol kontrolünde şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta ve içindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 217,62 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan S.Y, nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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