Bilecik'te üzerine cam düşen kadının ölümüyle ilgili yargılanan sanığa para cezası verildi - Son Dakika
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Bilecik'te üzerine cam düşen kadının ölümüyle ilgili yargılanan sanığa para cezası verildi

29.03.2022 15:05
Bilecik'te üzerine cam düşen kadının ölümüyle ilgili yargılanan sanığa para cezası verildi

Bilecik'te kaldırımda yürürken binadan üzerine cam düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Bilecik'te kaldırımda yürürken binadan üzerine cam düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Aynur Göksu'nun ölümüne ilişkin davanın duruşmasına, haklarında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan dava açılan cam üreticisi Ali E, dükkan sahibi ve firmanın 5 çalışanı katıldı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, dükkan sahibi ile 5 firma çalışanı hakkında beraat kararı verdi.

Cam üreticisi sanık Ali E'ye ise 3 yıl hapis cezası verildi. Hapis cezasını iyi hal indirimi uygulamasıyla 2,5 yıla düşürerek para cezasına çeviren heyet, Ali E'nin cezasını 24 ay taksitle 18 bin 200 lira olarak ödemesine karar verdi.

Olay

İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde 29 Temmuz 2019'da iki kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun üzerine 5 katlı binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düşmüştü. Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir'e sevk edilen ve tedavisinin ardından taburcu edilen Göksu, olaydan 16 gün sonra evinde aniden rahatsızlanarak vefat etmişti.

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Bilecik, Mahkeme, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te üzerine cam düşen kadının ölümüyle ilgili yargılanan sanığa para cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te üzerine cam düşen kadının ölümüyle ilgili yargılanan sanığa para cezası verildi - Son Dakika
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