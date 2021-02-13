Bilecik'te Vali Şentürk'ün katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Bilecik'te Vali Şentürk'ün katılımıyla koronavirüs denetimi

Bilecik'te Vali Şentürk'ün katılımıyla koronavirüs denetimi

13.02.2021 17:59

BİLECİK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Mutasyonla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu.

BİLECİK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Mutasyonla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu. Ondan kaynaklı tek bir noktada etkilenenler var. Çok yoğun bir izolasyon çalışmasıyla çok şükür yayılmadığını görüyoruz" dedi.

Bilecik'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında il genelindeki denetimler sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda da yapılan denetimlere, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin ile güvenlik güçleri katıldı.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, mutasyonlu virüs vakası nedeniyle çok sıkı izolasyon çalışmasının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Mutasyonla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu. Ondan kaynaklı tek bir noktada etkilenenler var. Çok yoğun bir izolasyon çalışmasıyla çok şükür yayılmadığını görüyoruz. Yaklaşık bir senedir yoğun bir şekilde koronavirüsle mücadele ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Başta sağlık ekiplerimiz olmak üzere sivil denetim ekiplerimiz, kolluk birimlerimiz, vefa sosyal destek ekiplerimiz yani topyekün kamu görevlileri ve vatandaşlarımızın bilinçli bir çabasıyla koronavirüsle ilgili mücadelemizde iyi bir noktaya geldik. Ancak biz şunu biliyoruz ki; bir dağa tırmanırken tırmanarak çıkma meselesi gibi. Bıraktığınız an düşebilirsiniz. Dolayısıyla biz düşmemek ve tedbirleri gevşetmemek adına tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hafta sonları dışarı çıkma yasaklarıyla ilgili genel bir denetim yapmak istedik"

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Vali Şentürk'ün katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:40 Açıklanan rakam Musk'ın uykularını kaçıracak! Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:19 Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini açıkladı
19:14 Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
18:50 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak
18:46 Son Dakika: 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere karşı para cezası uygulanacak
18:09 SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi: Bizim yasal mevzuata ihtiyacımız var
17:48 Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü
17:44 Tepki çeken görüntü! Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü
17:38 Samsun'da annesini öldüren gencin duruşması görüldü, ablası şikayetçi olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 19:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Vali Şentürk'ün katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement