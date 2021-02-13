Bilecik'te Vali Şentürk'ün katılımıyla koronavirüs denetimi

BİLECİK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Mutasyonla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu. Ondan kaynaklı tek bir noktada etkilenenler var. Çok yoğun bir izolasyon çalışmasıyla çok şükür yayılmadığını görüyoruz" dedi.

Bilecik'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında il genelindeki denetimler sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda da yapılan denetimlere, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin ile güvenlik güçleri katıldı.