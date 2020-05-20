Bilecik'te vatandaşlar balkonlarda spor yaptı - Son Dakika

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, balkonlarında spor yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, Hürriyet Mahallesinde vatandaşlara spor yapma çağrısında bulundu.

Araçlardan yapılan anonslar üzerine balkonlarına çıkan mahalle sakinleri, antrenörler Derya Kutlu Çakır ve Fatih Savak eşliğinde egzersiz yaptı.

Etkinlik sonunda vatandaşlar ve antrenörler, birlikte 10. Yıl Marşı'nı okudu.