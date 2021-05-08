Bilecik'te pazar girişlerinde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

BİLECİK'te, tam kapanma kararı sonrası ilk kez açılan pazarlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeriye alırken, girişlerde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, 8-15 Mayıs tarihlerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ülke genelinde pazar yerlerinin açılmasına izin verildi. Bilecik'te açılan kapalı pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zabıta ve polis ekipleri, pazar girişine kurdukları kontrol noktasından vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeriye aldı. Ekipler, pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ile pazarcılara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ISDEM denetim ekipleri ile birlikte, kurulan pazar yerlerinde vatandaşların salgın tedbirlerine uygun olarak ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için denetim ve uyarılarda bulunarak, alınan tedbirleri denetledi. Denetim sırasında pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Şentürk, pazarın açıldığı ilk saatlerden itibaren hareketliliğin başladığını belirterek, "Köylü vatandaşlarımızın kendi ürettikleri ürünleri pazara getirdiğini gördük. Vatandaşlarımız da ihtiyaçlarını taze taze karşılamış oldu. Bugün bir müsaade oldu. Bu süreci de virüsün tekrarlamasına vesile olmayacak şekilde pazaryerlerimizin tüm girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak yoğunluk oluşmayacak şekilde tedbirlerimizi aldık. İlçelerde de kaymakamlarımız gerekli tedbirleri aldı. Pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza duyarlı davranarak kurallara uydukları için teşekkür ediyorum" dedi.