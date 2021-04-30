Vatandaşlar tam kapanmada Cuma namazını camilerde kıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Bilecik'te vatandaşlar ikametlerine en yakın camiye gelerek cuma namazını kıldı.

Seccadeleri ile Kayıboyu Cami'ne gelenler, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namazını eda etti.

Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına riayet ederek cami içinde ve bahçesinde namaz kılarak dua etti.