Bilecik'te Vefa Sosyal Destek Grubu 12 bin 586 talebi karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te Vefa Sosyal Destek Grubu 12 bin 586 talebi karşıladı - Son Dakika

Bilecik'te Vefa Sosyal Destek Grubu 12 bin 586 talebi karşıladı

6 saat önce

Bilecik Valiliği himayesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, il genelinde 12 bin 586 vatandaşın talebini karşıladı.

Bilecik'te Vefa Sosyal Destek Grubu 12 bin 586 talebi karşıladı, System.String[]

Bilecik Valiliği himayesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, il genelinde 12 bin 586 vatandaşın talebini karşıladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezine gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için 112, AFAD, polis, jandarma ve diğer kuruluşlarda görevli olan ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Oluşturulan iletişim merkezine en fazla talebin 3 bin 613 ile Gölpazarı ilçesinden geldiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Gruplar, uygulamanın başladığı günden beri 12 bin 586 talebi karşılayarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçları temin etti. Bu taleplerden yüzde 16,4'ü seyahat izin talebi, yüzde 15,7'si gıda ve temel ihtiyaç, yüzde 13,2'si banka işlemleri, yüzde 7'si ilaç ve yüzde 46'sı ise diğer talepler oldu. Sağlık, maaş ve banka işlemleri, tüp ile temizlik hizmetleri gibi birçok talep görevlilerce yerine getiriliyor. Özellikle gece saatlerinde gelen talepler de değerlendirilerek, köye ve hastaneye gidecek kişilerin izin belgeleri görevlilerce evlerinde teslim ediliyor."

Vefa Sosyal Destek Grubu, Bilecik Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:36 Kaynak: AA

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