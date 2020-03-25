Bilecik'te

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Şentürk, pandemi eylem planının hazır olduğunu belirtti.

Şentürk, şöyle konuştu:

"El birliği içinde uyumlu, anlayışlı, tedbirli, temkinli ve kaynakları verimli kullanmak suretiyle vatandaşımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutacak bir anlayışla görev yapmak durumundayız. Vatandaşımızın bilinçli olması önemli. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılmasının ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Biz de ilimizde bu salgının yayılmaması konusunda gerekli tedbirleri aldık ve oluşturulan ekiplerce de tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz."