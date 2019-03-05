Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini Projesi"

Bilecik'te "Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini Projesi"

55 dakika önce

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda imzalanan protokolle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için çalışmalar yapılacak.

Bilecik'te
Bilecik Belediyesi koordinasyonunda imzalanan protokolle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için çalışmalar yapılacak.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İŞKUR ile imzaladıkları protokolle kadınların hem meslek sahibi olacağını hem de unutulmaya yüz tutmuş meslekleri gün yüzüne çıkaracaklarını belirtti.

"Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini Projesi" ile sahip oldukları değerleri unutturmamayı amaçladıklarını vurgulayan Can, şunları kaydetti:

"Meslek edindirme kursları kapsamında vatandaşlara güzel bir hizmet vereceğiz. Gerek belediye gerekse diğer paydaşların katkısıyla bilgilendirme ve meslek kazandırma amacındayız. Belediye kapsamında 200 kişiye eğitim vereceğiz. Diğer kurumlarımız da 350 kişiye kurs verecek. Kurslarda, Bilecik bezi, sepet örücülüğü, süpürge ve file yapımının yanı sıra diğer kurumlar tarafından ahşap oyma, doğrama ve montaj, aşçı yardımcısı, mekikli dokuma, sedef kakma, seramik biçimlendirme ve sıhhi tesisat konularında kurslar olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:35 Kaynak: AA

İŞKUR, Nihat Can, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliye Yüzde 4 Ek Ödeme Yetkili Olmayan Fatura Merkezlerine Dikkat: Paranız Boşa Gidebilir

ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden Türkiye'yi Çıkarmak İstiyor Dengesini Kaybeden Akrabasının Üzerine Düştüğü 11 Aylık Bebek Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 09:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]