Bilecik'te "Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini Projesi"
55 dakika önce
Bilecik Belediyesi koordinasyonunda imzalanan protokolle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için çalışmalar yapılacak.
Bilecik
Belediyesi koordinasyonunda imzalanan protokolle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için çalışmalar yapılacak.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İŞKUR
ile imzaladıkları protokolle kadınların hem meslek sahibi olacağını hem de unutulmaya yüz tutmuş meslekleri gün yüzüne çıkaracaklarını belirtti.
"Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini Projesi" ile sahip oldukları değerleri unutturmamayı amaçladıklarını vurgulayan Can, şunları kaydetti:
"Meslek edindirme kursları kapsamında vatandaşlara güzel bir hizmet vereceğiz. Gerek belediye gerekse diğer paydaşların katkısıyla bilgilendirme ve meslek kazandırma amacındayız. Belediye kapsamında 200 kişiye eğitim vereceğiz. Diğer kurumlarımız da 350 kişiye kurs verecek. Kurslarda, Bilecik bezi, sepet örücülüğü, süpürge ve file yapımının yanı sıra diğer kurumlar tarafından ahşap oyma, doğrama ve montaj, aşçı yardımcısı, mekikli dokuma, sedef kakma, seramik biçimlendirme ve sıhhi tesisat konularında kurslar olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:35 Kaynak: AA
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