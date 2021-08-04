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Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika

Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi

04.08.2021 22:58

- Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi Bilecik'te tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

- Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi

BİLECİK - Bilecik'te tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'te Sakarya istikametine seyir halindeki Mustafa D., yönetimindeki tır, viraja hızlı girmesi sonucunda devrildi. Tırın devrilmesi sonucunda sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi
Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi
Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi
Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi

Sakarya, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika


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