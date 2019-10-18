Bilecik'te voleybol etkinliği gerçekleştirildi
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Bilecik'te, voleybol müsabakası gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
Bilecik'te, voleybol müsabakası gerçekleştirildi.
Bilecik Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakanın ardından katılımcı sporculara ödülleri takdim edilirken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, etkinliğe katılan sporculara teşekkür etti. - BİLECİK
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