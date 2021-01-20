Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

20.01.2021 11:15
Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları unutulmadı.

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları unutulmadı.

Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar 16. Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde kış şartlarından olumsuz etkilenen ve doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesi için yemleme çalışması yaptı.

Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki yemleme çalışmasına katılan Vali Bilal Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, karlı havalarda yaban hayvanları için yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Kentte önemli bir yaban hayatı çeşitliliği olduğunu vurgulayan Şentürk, "Doğa, canlılarla güzel. Özellikle soğuk kış günlerinde yeme daha çok ihtiyaçları oluyor. Hayvanlarımızı korumalıyız." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bilecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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