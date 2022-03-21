Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Bilecik'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Ekipler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve sahipsiz hayvanlar için il merkezi ve ilçelerdeki avlaklarda yemleme çalışması yaptı.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, yaban hayvanları için yiyecek ve yem bırakıldığını bildirerek, vatandaşları sahipsiz hayvanların beslenmesi konusunda duyarlı olmaya davet etti.