Bilecik'te Yabancı Diller Yüksekokulu Kuruldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.





BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, yaptığı yazılı açıklamada, İngilizcenin dünyada bilim üretmenin en önemli araçlarından biri haline geldiğini vurguladı.



Üretilen bilginin bilim dünyasında yer bulabilmesi ya da uluslararası toplantılarda temsil edebilmesinde İngilizce bilmenin son derece önemli olduğunu belirten Taş, şunları kaydetti:



"Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, üniversitemizin öğrenci ve akademik personeline İngilizce ve Almanca ile ilgili destek vermenin yanında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi vasıtasıyla tüm Bilecik halkına yönelik çeşitli dil kursları düzenlemektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversitemiz arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Bilecik ilindeki çeşitli okullarla ortak dil projeleri yürütülmekte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim görmekte olan çocuklarımız bu imkanlardan faydalanmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğunda bu tür iş birliği ve faaliyetler daha geniş kesimlere ulaşacaktır. Yüksekokulun üniversite olmak üzere Bilecik'in ekonomik ve kültürel açıdan katkısının olacağına inanıyorum."

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