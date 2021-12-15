Bilecik'te yalnız yaşayan 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bilecik'te kendisinden bir süre haber alınamayan 61 yaşındaki adam, evinde ölmüş olarak bulundu.
Merkeze bağlı Gülümbe köyünde Taşlı Mahallesi'nde tek katlı evinde ikamet eden 61 yaşındaki Mustafa Büyükkibar'dan bir süredir haber alamayan komşuları, Büyükkibar'ın evinden gelen koku üzerine durumu yetkililere bildirdi.
Eve giren jandarma ekipleri, Büyükkibar'ı yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Büyükkibar'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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