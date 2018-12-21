Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yangın

Bilecik'te Yangın

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Yeni Mahalle Doruk Harmanlar Sokak'ta Orhan Kenar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangında ev oturulamaz hale gelirken Pazaryeri Kaymakam Vekili Kadir Kurt ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak ev sahibinin yanında olacaklarını söyledi.

Yalçın, yangında herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, "Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlık ve Belediye olarak hemşehrimizin yanındayız. Gereken yapılacaktır. Allah beterinden saklasın. Aileye geçmiş olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:09 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Pazaryeri, Bilecik, 3. Sayfa
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