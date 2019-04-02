Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yangın

Bilecik'te Yangın

1 saat önce

Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bekdemir köyünde Burak Çay'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye ve jandarmaya haber verdi.

Alevler rüzgarın etkisiyle ahşap yapıyı sardı, bitişiğindeki tek katlı eve sıçradı. 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, bitişiğindeki yapının bir bölümü zarar gördü.

Jandarma, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında yangın çevresindeki evleri boşaltarak, geniş güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:41 Kaynak: AA

Çay, Bilecik, Güncel
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