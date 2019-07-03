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Bilecik'te yangın

1 saat önce

Bilecik'te huzurevi yakınında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Bilecik'te huzurevi yakınında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde huzurevi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polislerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangında bir miktar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:43 Kaynak: AA
Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel
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