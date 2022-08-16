Yılan derisi üzerine Arapça harflerle işlenmiş eserle yakalandı - Son Dakika
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Yılan derisi üzerine Arapça harflerle işlenmiş eserle yakalandı

16.08.2022 16:50
Yılan derisi üzerine Arapça harflerle işlenmiş eserle yakalandı

BİLECİK'te yapılan üst aramasında Sasani dönemine ait yılan derisine Arapça harflerle işlenmiş eser ele geçirilen Z.K. gözaltına alındı.

BİLECİK'te yapılan üst aramasında Sasani dönemine ait yılan derisine Arapça harflerle işlenmiş eser ele geçirilen Z.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.K.'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen Z.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Z.K.'nin üst aramasında, Sasani dönemine ait yılan derisine Arapça harflerle işlenmiş eser ele geçirildi.

Z.K. ifadesi için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 1,5 metrelik yazılı eser ise incelenmesi için Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslime edildi.

Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
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DSP'den İhraç Edilen Eski Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel: '12. Kurultaya Geliyoruz ve Genel Başkan Adayıyım' DSP'den İhraç Edilen Eski Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel: '12. Kurultaya Geliyoruz ve Genel Başkan Adayıyım' Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi
Kaynak: DHA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılan derisi üzerine Arapça harflerle işlenmiş eserle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılan derisi üzerine Arapça harflerle işlenmiş eserle yakalandı - Son Dakika
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